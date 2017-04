Ewa Kozanecka dla Frondy: Polityka? Afera wokół Tuska to coś więcej

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Według niektórych opinii PiS wcale nie zamierza wysłuchać tego co ma do powiedzenia Tusk, a jedynie chce politycznie "coś" ugrać. Czy faktycznie?



Ewa Kozanecka, klub parlamentarny PiS: Donald Tusk jest takim samym obywatelem, jak każdy inny Polak i rzeczą bezsporną jest, że nie stoi ponad prawem. Dlatego też został wezwany do prokuratury i nie po to, by politycznie cokolwiek ugrywać tylko po to, by złożyć wyjaśnienia w sprawie śledztwa dotyczącego współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskimi służbami FSB. Procedura przesłuchania jest tożsama jak z innymi obywatelami. Przesłuchanie miało charakter standardowy i nikogo nie powinien dziwić ten fakt. Za czasów PO wymiar sprawiedliwości działał w sposób dosyć szczególny. Dzisiaj powoli wraca do normalności.

Dlatego obowiązkiem Donalda Tuska jest się stawić, a nie mamić opinię publiczną opowieściami o jakichś naciskach i atakach. Jego narracja wprowadza wśród Polaków podział i zamęt.



Czy zeznania Tuska może jednak odgrywają kluczową rolę?



W śledztwie postawiono zarzuty członkom kierownictwa SKW. Przekroczyli oni swoje uprawnienia. A ponieważ jest wiele niedomówień, nieprawidłowości przy wyjaśnianiu tej sprawy, to te informacje, które prokuratura może uzyskać od świadków, mogą mieć rzeczywiście istotny wpływ na przebieg śledztwa. Zeznania Tuska są niezbędne dla przedmiotu śledztwa, ponieważ kiedy podjęto współpracę z FSB bez zgody władz szefem rządu był właśnie Tusk.



Mimo tego, że PO chce wykreować Tuska na ‘króla’ Europy, na ‘rycerza przybywającego na białym koniu’, to internauci kpią ze sprawy. Czy to zatem dobry sygnał, sygnał, że Polacy nie dają się zmanipulować propagandzie PO - TVN?



Tego typu polityczne zagrywki odsuwają uwagę społeczeństwa od ważnych spraw. To kolejna odsłona spektaklu politycznego urządzonego przez PO. Na drugi plan odsuwa się realne problemy i wyzywania przed którymi stoi Polska.

Polacy ocenili PO podczas wyborów . Ocenili kto rzeczywiście dba o ich interesy. Wybrali rząd, który sprawuje władzę w Polsce i odczuwalne efekty tych rządów już są. To przede wszystkim program 500 plus, dzięki któremu wyeliminowane zostało ubóstwo wśród dzieci, to najniższe bezrobocie od lat, to wzrost gospodarczy wyższy niż kiedykolwiek, to inwestycje, które są coraz większe, to również dużo większe wpływy do budżetu, choćby z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego. Należy też wspomnieć o sprawach ważnych społecznie takich, jak przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, bezpłatne leki dla seniorów, czy cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. PiS zajmuje się godnym życiem Polaków i ich problemami. A politycy PO byli i są odwróceni od zwykłych spraw Polaków. Zajmowali się sami sobą i swoim otoczeniem.

PO to pustosłowie, nie mają nic do zaoferowania Polakom i do tego nie są opozycją merytoryczną lecz totalną.

Ludzie to widzą i nie dadzą się zmanipulować ani przez PO, ani przez TVN.



Jaka zatem będzie przyszłość Tuska i PO? Czy rzeczywistość w ich sprawie będzie zakłamywana czy obywatele będą dowiadywać się prawdy?



PO nie miała i nie ma pomysłu na rządzenie. Świadczą o tym przegrane wybory i obecnie powołany przez nich gabinet cieni. Do tej pory nie zaprezentowali żadnego programu ani pomysłu na rozwiązywanie problemów w Polsce.Dla polityków PO Polacy i Polki nie są podmiotami. Pokazali to przez 8 lat swych rządów. Są traktowani jako Ci, których należy zapędzić do ciężkiej pracy. Może najlepiej za 1500 złotych i wtedy dopiero otrzymaliby na dziecko 500 złotych. Nie interesuje ich, czy będzie to stosunek pracy, czy umowa śmieciowa – tak jak przez ponad 25 lat doświadczali ludzie w III RP, pracujący na umowach zlecenie czy dzieło. A kasta wybrana miała się dobrze, PO o nich zadbała.

PO tylnymi drzwiami będzie dążyć, aby zlikwidować program Rodzina 500 plus, a więc zlikwidować podniesienie stopy życiowej polskich rodzin i impulsu przyrostu demograficznego oraz zmusić ludzi do pracy za jak najniższe stawki. Chcą słabej finansowo rodziny i zapracowanych rodziców, nie mających czasu dla dzieci i ich wychowywanie. Na takie działania naszej zgody nie będzie.

Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie będzie realizować swój program i pracować dla Polski i Polaków.

Na pewno należy ujawnić i prowadzić śledztwa w sprawie afer, które wybuchły pod rządami PO, a tych mamy wiele. Już toczy się przesłuchanie osób zamieszanych w aferę Amber Gold, trwa wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej. Na pewno będą dalsze komisje, które pozwolą wyjaśnić stek afer, na które pozwalali politycy PO, a także należy wyciąć wobec winnych konsekwencje. I to z determinacją będziemy czynić.

Dziękuję za rozmowę.

24.04.2017, 10:45