Eva Minge ciepło o Polsce i... Patryku Jakim

"Jestem Polką, bo tu się urodziłam.Trochę, to jak z losowaniem w totolotka, bo jaki miałam wpływ na to ? Kocham mój kraj i dumna jestem z pochodzenia"- pisze znana projektantka mody, Eva Minge w długim poście na swoim facebookowym profilu.

"Niepodległość naszego kraju to wspaniały powód do świętowania. Byłby jeszcze bardziej podniosły i wyjątkowy gdyby nie afery polityczne, starcia, zakazy i nakazy wewnątrz poszczególnych partii czy ugrupowań. Smutne przeciąganie Polaków za pomocą tanich chwytów manipulacji zbiorowej. Potrafimy jak chyba żaden naród dać się zapalić od iskry,nie dochodząc prawdziwych konsekwencji jakie ona przyniesie"- podkreśliła.

W swoim wpisie na Facebooku światowej sławy projektantka przyznaje, że często pytana jest o swoje poglądy polityczne, o to, których polityków czy partie wspiera, a których niekoniecznie. Co odpowiada w takiej sytuacji?

"(...)będę podziwiała takiego, który wstępując na urząd doceni, to co stworzył dobrego poprzedni i będzie, to kontynuował. Takiego, który nie wytnie w pień tylko z powodów politycznych i zobowiązań personalnych ludzi z "poprzedniego rozdania ". Czy doczekam ?"- zastanawia się Eva Minge.