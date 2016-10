Eutanazja dla wszystkich emerytów i 12-latków tylko w Holandii

reklama

Jak donosi internetowe wydanie tygodnika "Polityka", Holendrzy chcą poczynić kolejne kroki na drodze ku zupełnemu prawnemu przyzwoleniu na usankcjonowane zabijanie i samobójstwa.

Obecnie w Holandii rozważa się dopuszczenie eutanazji na życzenie dla osób starszych. Oznaczałoby to, że każda osoba w podeszłym wieku, która chce odebrać sobie życie, miałaby do tego prawo i nie musiałaby wykazywać stanu swego zdrowia.

Co więcej, Holendrzy zastanawiają się też nad dopuszczeniem eutanazji dla dzieci młodszych niż 12 lat.

Holandia to kraj będący pionierem na niechlubnej ścieżce eutanazyjnej. Przez ostatnie dekady degeneracja jaka dokonała się w tym państwie jest wręcz porażająca. W teorii nielegalne wykonywanie eutanazji i pomoc w samobójstwie nadal jest karalna, ale w praktyce wymiar sprawiedliwości nie przykłada do tych spraw szczególnej wagi.

List w sprawie dopuszczenia eutanazji dla osób starszych napisali holenderscy ministrowie zdrowia i sprawiedliwości. Uważają oni, że jeżeli ktoś "uważa swoje życie za spełnione", ma pełne prawo się zabić, nawet jeżeli jest w dobrej kondycji zdrowotnej.

Co w takim razie ma uprawniać do samobójstwa? Utrata sensu życia, lub godności - tak piszą ministrowie. Cóż, jak widać to zdecydowanie prostsze, niż pomaganie ludziom, którzy utracili sens życia.

Co więcej, Holendrzy debatują też nad tym, czy pozwolić na eutanazję dzieci poniżej 12 roku życia. Oczywiście za zgodą rodziców i tylko w wyjątkowych przypadkach. Ale eutanazja starszych też kiedyś dotyczyła wyjątkowych przypadków...

emde

16.10.2016, 12:20