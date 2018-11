Europosłowie PiS krytycznie o działalności Jugendamtów

Urszula Krupa przypomniała, że Jugendamt został stworzony do ochrony dzieci i młodzieży, lecz w rzeczywistości działa przeciwko nim, naruszając Kartę Praw Dziecka. Szczególnie jeśli chodzi o obcokrajowców z Europy Środkowo-Wschodniej, bardzo często z błahego lub wyimaginowanego powodu. „Na 1 396 000 wszczętych postępowań kontrolnych stwierdzono, że tylko 216 000 było w pełni uzasadnionych. Wielu moich rodaków mieszka z rodzinami w Niemczech i wielokrotnie słyszymy w Polsce skargi zrozpaczonych rodziców, którym Jugendamt odebrał dzieci zakazując spotkań z rodzicami lub utrudniając a nawet zakazując porozumiewać się w języku polskim lub ojczystym, gdyż petycje składane są przez rodziców innych narodów europejskich” - mówiła. Dr Krupa zauważyła, że spory z Jugendamtami trwają latami a sam urząd jest krytykowany za opieszałość, zbytnie ingerowanie w życie rodzin i naruszanie prywatności co nie sprzyja rozwojowi dziecka a nawet prowadzi do różnych zaburzeń psychicznych, osobowości i tożsamości.