Europosłanka PO w obronie... Jugendamtów

Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim dyskutowano na temat roli niemieckich Jugendamtów (Urząd ds. Dzieci i Młodzieży) w transgranicznych sporach rodzinnych. Debata dotyczyła projektu rezolucji poświęconej tej kwestii. Projekt jest reakcją na skargi do komisji petycji PE.

Do Europarlamentu spływają sygnały w sprawie dyskryminowania przez niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży rodziców niebędących obywatelami niemieckimi. Eurodeputowani wzywają do przeprowadzenia dokładnej kontroli procedur i praktyk stosowanych w niemieckim systemie prawa rodzinnego. Posłowie PiS do Parlamentu Europejskiego wypowiadali się o działalności Jugendamtów dość krytycznie. W obronie niemieckiego urzędu wystąpiła natomiast polityk Platformy Obywatelskiej, Julia Pitera. Jak wskazała, komisja PE w toku prac dysponowała zwykle jedynie relacją autora petycji.