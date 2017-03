Europo - wróć do chrześcijańskich korzeni! Modlitwa na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze 12 marca odbyła się Ogólnopolska pielgrzymka w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy oraz rychłej beatyfikacji ojców założycieli Unii, sług Bożych Alcide De Gasperiego i Roberta Schumana. „To od nas zależy kształt dzisiejszej Europy a także jej przyszłość” – podkreślał sekretarz Episkopatu Polski, wzywając do odważnego i odpowiedzialnego podejmowania działań budujących wspólnotę narodów opartą na Chrystusie.

W kazaniu bp Artur Miziński zauważył, że Stary Kontynent potrzebuje Jezusa by nie zgubić swej duszy, nie utracić tego co w przeszłości uczyniło go wielkim i co jeszcze dziś czyni zeń przedmiot podziwu.

„Nie możemy zgadzać się na łamanie Bożego prawa, na deprecjonowanie zdrowej rodziny opartej na nierozerwalnym, sakramentalnym małżeństwie mężczyzny i niewiasty. Mamy stać na straży ludzkiego życia nie pozwalając na zabijanie osób chorych czy w podeszłym wieku. Nie wolno nam pozwalać na akceptowanie bluźnierczych przedstawień”.

Pielgrzymka połączona była z I Europejskim Kongresem stanowiącym forum wymiany myśli na temat przyszłości Europy budowanej na chrześcijańskich wartościach.

Postulator w procesie beatyfikacyjnym Roberta Schumana, o. Bernardo Ardura podkreślał, że w życiu chrześcijańskim również zaangażowanie polityczne może być drogą do świętości.

„Sytuacja polityczna i ekonomiczna bardzo się zmieniła od czasów Roberta Szumana, ale wartości Ewangelii, te które właśnie uznajemy jako korzenie Europy nigdy się nie zmieniają”.

Spotkanie odbywało się z inspiracji powstałego w zeszłym roku ruchu „Europa Christi”, którego celem jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie.

dam/Radio Watykańskie