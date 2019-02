Europejskie stolice w zasięgu rosyjskich rakiet!

ZERR0 18.2.19 20:10

Nie zapominajmy, że europejskie stolice są równiez w zasięgu rakiet Izraelskich, a Izrael groził, że jest gotowy Europę atakowac bronią jądrową.

Pamiętajmy o Opcji Samsona.



"Posiadamy kilkaset głowic atomowych i możemy je wystrzelić we wszystkich kierunkach, być może nawet Rzymu.Większość stolic europejskich to cele dla naszego lotnictwa... Możemy pociągnąć świat na dno razem z nami. I zapewniam was, że to się stanie, nim Izrael zostanie starty z powierzchni globu"