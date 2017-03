Europa wzmocni granice. KE traktuje sprawę poważnie

reklama

Komisja Europejska zapowiada wzmocnienie Frontexu - unijnej agencji, zajmującej się ochroną granic Unii Europejskiej. Mówił o tym w Warszawie unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos. Urzędnik odwiedził główną siedzibę Frontexu, która mieści się w Warszawie.

Dimitris Avramopoulos zapowiedział zarówno zwiększenie budżetu jak i zatrudnienia w europejskiej agencji. Jak podkreślał, to odpowiedź Brukseli na najnowsze zagrożenia bezpieczeństwa kontynentu.

“Dzisiaj Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma do dyspozycji ponad 300 milionów euro i zatrudnia 640 osób. Do 2020 roku agencja będzie miała budżet w wysokości 340 milionów euro i ponad 1000 osób do dyspozycji. Jak widać, Komisja Europejska traktuje tę sprawę bardzo poważnie” - zapowiedział Avramopoulos.

Obecnie Frontex prowadzi kilka operacji, które mają zapewnić bezpieczeństwo zewnętrznych krajów Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o wspólne z NATO akcje na Morzu Egejskim oraz operacje na granicach lądowych i na lotniskach. Frontex ma też do dyspozycji półtora tysiąca funkcjonariuszy straży granicznej różnych krajów członkowskich, którzy mogą przyjść z pomocą w sytuacjach nadzwyczajnych.

21.03.2017