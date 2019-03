Europa wymiera. Dzieci jest za mało. Polacy? Szkoda gadać...

Unia Europejska wymiera. W skali całej Wspólnoty w roku 2017 współczynnik urodzeń wyniósł zaledwie 1,59 na kobietę. To spadem o 0,01 w porównaniu z rokiem 2016. Źle jest także w Polsce, gdzie rodzi się wciąż za mało dzieci, by zapewnić prostą zastępowalność pokoleń.

Współczynnik dzietności powinien wynosić choćby 2,1, by ludzi w Europie nie ubywało. Jest dużo niższy, także z winy Polaków. W naszym kraju w roku 2017 urodziło się wprawdzie 401 982 dzieci, czyli o 19 725 więcej niż rok wcześniej, ale to i tak zdecydowanie za mało; do współczynnika 2,1 Polsce ciągle bardzo daleko.