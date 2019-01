'Europa przyszłości'. Kulisy spotkania Kaczyński-Salvini

"Długie, pozytywne i konkretne"- w taki sposób włoski wicepremier, Matteo Salvini podsumował dzisiejsze spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie.

O czym rozmawiali politycy? Jak ujawnił Salvini podczas konferencji prasowej w ambasadzie Włoch, na temat "Europy przyszłości" oraz tego, "jak nadać sens marzeniu europejskiemu, które zostało stłamszone przez biurokrację w ostatnich latach.

"Przyszły europarlament będzie zupełnie inny, niż ten obecny, zdominowany przez dwie główne partie"- podkreślił szef włoskiego MSW, mając na myśli zapewne Europejską Partię Ludową oraz Partię Europejskich Socjalistów.

Spotkanie polityk określił jako "długie, pozytywne i konkretne".

"Rozmawialiśmy na temat Europy przyszłości, na temat tego, jak nadać sens marzeniu europejskiemu, które zostało stłamszone przez biurokrację w ostatnich latach"- wymienił Matteo Salvini. Inne tematy poruszone na spotkaniu to "wartości, rodzina oraz sytuację młodych ludzi".

"Zgodziliśmy się co do tego, że jeżeli w budżecie europejskim na przyszłe lata będzie mniej środków dla rybołówstwa i dla rolnictwa we Włoszech i w Polsce, to nam się to nie będzie podobało"- wskazal lider Ligi Północnej, wicepremier w rządzie Giuseppe Contego, zaprzysiężonym w czerwcu 2018 r.

Jak z kolei relacjonowała Wirtualna Polska, Jarosław Kaczyński miał przywitać włoskiego polityka słowami:

"Widzę, że pan bardzo popularny, bo wszędzie wokoło tylu dziennikarzy".

"Rozmowy były bardzo udane, prezes był uradowany. Od samego początku podkreślał, że jako Włosi i Polacy mamy wiele wspólnych tematów i relacji biznesowych"- ujawniła Wp.pl jedna z osób uczestniczących w spotkaniu Kaczyński-Salvini. Wicepremier Włoch miał również zaprosić lidera Prawa i Sprawiedliwości do Mediolanu "na kontynuowanie rozmów". Kaczyński miał odpowiedzieć, że z zaproszenia chętnie skorzysta, o ile operacja kolana nie pokrzyżuje mu planów.

Na Nowogrodzkiej rozmawiano również na temat korzyści płynących z zaangażowania w NATO. Jak relacjonuje Wirtualna Polska, lider Ligi Północnej sam odniósł się do swojego stosunku do Federacji Rosyjskiej. Polityk podkreślił, że ”wie i rozumie, jakie Polska ma nastawienie w tej dziedzinie”. Politycy poruszyli również temat tego, co łączy oba rządy. Jest to na przykład nieprzychylny stosunek mediów, które zarzucają Lidze i PiS poglądy neofaszystowskie.

”Mam z tego powodu w kraju wielu wrogów, ale im bardziej mnie krytykują, tym większe poparcie zyskuję w społeczeństwie”- miał powiedzieć Salvini podczas rozmowy o kwestii migracji. Jeżeli chodzi o współpracę w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego i sojuszu partii konserwatywnych, to ta sprawa została omówiona "pobieżnie" i ma być kontynuowana na wiosennym spotkaniu we Włoszech, w którym ma wziąć udział także "zainteresowany współpracą" premier Mateusz Morawiecki.

Ora a #Varsavia davvero felice di incontrare Jarosław Kaczyński, leader del partito di maggioranza PIS (Partito Diritto e Giustizia), per parlare di Europa e di Futuro. pic.twitter.com/aMZpezmep5 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 stycznia 2019

