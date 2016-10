Europa na progu wojny atomowej? PE wyraża zaniepokojenie

reklama

Czy w przeciw Polsce może zostać użyta broń jądrowa? Parlament Europejski wyraża taką obawę. Eurodeputowani zauważają, że nad Europą wisi widmo wojny, także jądrowej. Unia Europejska podkreśla, że jest zaniepokojona bezpieczeństwem swych wschodnich granic.

Parlament Europejski w swej rezolucji podkreślił, że w ostatnim czasie manewry wojskowe, które miały miejsce w Rosji, brały pod uwagę użycie broni atomowej przeciwko naszemu krajowi, także przeciw innym krajom UE. To wszystko sprawia, że także PE zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo Polski oraz całego kontynentu.

To spowodowało, że PE zwrócił się z apelem do wszystkich krajów, które w swoim arsenale posiadają broń jądrową, by te jak najszybciej dokonały jej ograniczenia w roli operacyjnej. Poparto także zwołanie konferencji międzynarodowej, której zadaniem byłyby negocjacje w sprawie ogólnoświatowej rezygnacji z broni jądrowej. Konferencja miałaby odbyć się w 2017 roku.

28.10.2016, 9:20