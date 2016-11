Europa na celowniku. Soros, czyli świat w sieci megaspekulanta

reklama

Europa na celowniku: George Soros, czyli świat w sieci tysięcy fundacji i instytutów megaspekulanta. PREMIERA demaskującej książki!

George Soros - kim jest naprawdę? Przed laty legendarne zdewaluowanie brytyjskiego funta, będące jego udziałem, nagle uczyniło zeń człowieka znanego na całym świecie. Na tej jednej spekulacji zarobił około miliarda dolarów. Sorosowi nie wystarczy jednak władza nad rynkami. Chce zbudować „lepszy” świat, ale lepszy tylko wg jego mniemania. Świat bez Boga, bez narodów, bez tradycji, za to świat wielkiej manipulacji finansowej, głównie walutowej. Destabilizuje całe wielkie regiony świata niby w imieniu demokracji, ale cały czas przy tym robi megainteresy. Korzysta ze swego głównego narzędzia, Fundacji Otwartego Społeczeństwa, czyli przeróżnych instytucji, którymi oplótł cały glob – także Polskę. Wiele z jego tajemnic ujawnia książka „George Soros. Najniebezpieczniejszy człowiek świata”, która dzisiaj trafia do księgarń.

Największym walorem tej demaskatorskiej publikacji jest ukazanie mechanizmów, jakie wprawia w ruch Soros, by kierować światem. To co do niedawna można było nazywać teorią spiskową, tutaj ukazane jest czarno na białym jako realna rzeczywistość, autor posługuje się tysiącami faktów, każdy swój wywód popiera dokumentami.

Dla niektórych Soros będzie wielkim filantropem, ale to złuda; ta filantropia nie jest bezinteresowna, kryją się za nią określone cele, przed wszystkim manipulowanie opinią publiczną. Autor książki tak to ujmuje:

„Opinia publiczna stopniowo się budzi, choć powoli, może nawet zbyt powoli. Rosnąca liczba ludzi dostrzega intrygi snute w interesie globalnych elit władzy, które mieszają się do wszystkich dziedzin naszego życia społecznego, by sprawować faktyczną kontrolę nad polityką, sądownictwem, edukacją, systemem finansowym, ochroną zdrowia, a także mediami. Regularnie rozpętuje się prawdziwe nagonki na pojedynczych dziennikarzy lub wydawców i ich media, najczęściej na tych, którzy sami należeli kiedyś do mainstreamu i przykładnie śpiewali w zgodnym chórze. Tylko wierny wasal może liczyć na przychylność pana.”

W najnowszej książce wydawnictwa Biały Kruk niezależny, wybitny niemiecki publicysta i politolog Andreas von Rétyi ukazuje gigantyczną sieć, którą George Soros niczym złowieszczy pająk oplótł cały świat. W mediach głównego nurtu tych informacji się nie znajdzie. Książka jednak odpowie na pytania:

Kim naprawdę jest George Soros?

Jaką rolę odgrywa w przemianach politycznych?

Czy można udowodnić, że sieci Sorosa wywołały Arabską Wiosnę?

Co się stało na Ukrainie i w jakim stopniu wpływ na to miał Soros?

Jaki wpływ George Soros ma w Polsce?

Jak bardzo kocha ludzi ten rzekomy filantrop?

Czy także w wojnie syryjskiej macza swe palca?

Czy George Soros wywołał kryzys uchodźczy?

Dlaczego Soros milionami dolarów wspiera migrację, zamiast zwalczać jej powody?

Czy chce zniszczyć Europę i ustanowić nowy porządek świata (New World Order)?

„George Soros. Najniebezpieczniejszy człowiek świata”, 240 str., 17 x 24 cm, twarda oprawa, papier 140 g, 60 ilustracji, wysoki poziom edytorski, wyd. Biały Kruk.

15.11.2016, 11:30