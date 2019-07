Eugeniusz Kłopotek: PSL jest w kropce - nie ma dobrego wyjścia

Nie ma dla PSL dobrego rozwiązania - mówi z goryczą Eugeniusz kłopotek, polityk Ludowców i zwolennik samodzielnego startu partii. Jak powiedział w rozmowie z PAP, jeżeli Platforma Obywatelska dogada się z Wiosną i SLD, to PSL musi iść do wyborów samo. A to nie daje pewności pokonania progu wyborczego.