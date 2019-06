Eugeniusz Kłopotek ostrzega: To może być początek końca PSL

Artur 1.6.19 9:29

Pan Kłopotek chyba ma problem z refleksem. To o czym ostrzega już się stało. Elastyczne nastawienie władz PSL było znane wszystkim od dawna, jednak nikt nie spodziewał się, że PSL stanie się partią antychrześcijańską, jednączącą się z ugrupowaniami promującymi homoseksualizm i zgorszenie.



Jeżeli dziś są w stanie zmienić zdanie z dnia na dzień za kilka mandatów parlamentarnych, to co co by się stało gdyby dostali możliwość zarządzania polskim, wartym biliony złotych majątkiem? To pytanie retoryczne bo już doskonale wiemy co by się stało. Za decyzję PSLowca Waldemara P. płacimy do dzisiaj kupując gaz za jedne z najwyższych cen w Europie. Poza tym jakie to ludowe stronnictwo skoro pan Kosiniak nie ma nic wspólnego z polską wsią? Przecież to już od dawna nie jest partia chłopska.