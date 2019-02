Estonia potwierdza: szykujemy się do wojny!

„Najważniejsze co teraz powiem – z politycznego punktu widzenia to trochę niepoprawne, ale dzięki inwestycjom w obronę i reorganizacji Sił Obronnych przygotowujemy się dzisiaj do wojny” – powiedział Salm podczas konferencji „Eesti 100Pluss Visioon”.

„Rzeczywiście, to co dzisiaj kupujemy, to, co robimy w szkoleniach, jest związane z bezpieczeństwem i przygotowaniem do wojny”.