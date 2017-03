Eskalacja konfliktu PO i Nowoczesnej. Schetyna: 'Lider opozycji może być tylko jeden'

reklama

Grzegorz Schetyna po ostatnim sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" najwyraźniej nabrał wiatru w żagle i... postanowił pokazać Ryszardowi Petru jego miejsce w szeregu.

"Proszę zobaczyć, jak było kiedyś budowane SLD, a później AWS. Był budowany przez kiedyś przez SdRP, wcześniej SLD, lewica organizowana, a NSZZ Solidarność budował AWS. Musi być jakaś partia, która jest najbardziej doświadczona, ma największe możliwości. Tak było w jednym i drugim przypadku i to się udało. Nie chcę dominować opozycji części sceny politycznej. Pracuję na rzecz PO i siłą rzeczy widać tego skutek, bo to praca wieluset ludzi. [...] Liderem opozycji jest Platforma Obywatelska, bo ma najwięcej posłów i dzisiaj też najlepsze sondaże po stronie opozycyjnej"- powiedział na antenie radiowej Trójki szef Platformy Obywatelskiej. W audycji radiowej Schetyna zapowiadał złożenie dziś przez jego ugrupowanie wotum nieufności wobec rządu PiS.

"On dzisiaj będzie złożony [wniosek o wotum nieufności wobec rządu], bo przechodzi przez konsultacje parlamentarne, rozmowy z klubami przewodniczącego Neumanna. To kwestia uzasadnienia. Wczoraj one się zakończyły, dzisiaj będzie złożony i debata – są dwie możliwości – to pewnie będzie 5-7 kwietnia, na pierwszym kwietniowym posiedzeniu Sejmu"- poinformował, dając do zrozumienia, że wniosek jest również testem dla pozostałych ugrupowań opozycyjnych oraz szansą pokazania Ryszardowi Petru, kto jest "liderem opozycji".

ajk/Polskie Radio Trójka, niezalezna.pl, Fronda.pl

