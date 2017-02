Esbecy chcą więcej!!! Masowo skarżą obniżkę emerytur

reklama

Byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa skarżą się na obniżenie emerytur. Jak podaje "Radio Maryja", zgłaszają do Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy zrównujące ich emerytury ze średnią krajową. Esbecy chcą godnie żyć - za średnią się przecież nie da!!!

1. października tego roku wejdzie w życie ustawa zrównująca esbeckie emerytury ze średnią krajową. Jak przypominał w tym kontekście Mariusz Błaszczak, szef MSWiA, resortu odpowiedzialnego za służby siłowe: "Jeżeli ktoś był w SB, to przypomnę, że nie był powołany do SB z przymusu, tylko sam do SB wstępował".

MSWiA przewiduje, że osoby, które tylko krótotrwale służyły w SB przed dniem 31 lipca 1990 roku mogą zostać na mocy specjalnej decyzji wyłączone spod przepisów ogólnych.

"Czytelnik może odnieść wrażenie, że ona obejmuje policjantów. Nie – obejmuje esbeków, a o tym, że SB było organizacją przestępczą, zbrodniczą, świadczy chociażby fakt, że zamordowany właśnie przez SB został bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tych ofiar jest dużo, dużo więcej" - powiedział Błaszczak.

Esbecy masowo oprotestowywali decyzję MSWiA, między innymi razem z KOD maszerując w obronie wysokich emerytur. Dawni współpracownicy sowieckich katów Polaków chcą mieć przywileje... Może wkrótce założą Ogólnopolski Komitet Esbecki? W gruncie rzeczy wystarczy, by KOD zmienił nazwę.

ol/RadioMaryja.pl

4.02.2017, 10:10