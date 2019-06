Ernest Skalski z ,,GW'' krytykuje homomarsze - przez nie PiS idzie w górę, ostrzega

JR 24.6.19 8:01

Marsze, marszami ale jak wyglądają ci ludzie w tych idiotycznych strojach? Wielokrotnie o tym pisałem. Tak się "wystroić" to mogą tylko istoty niespełna rozumu! Jak im nie wstyd przed znajomymi, rodziną, znajomymi z pracy, ich przełożonymi? To nie są ludzie normalni! Przeciwko czemu urządzają te spędy? Może niedługo będą robić to w stroju Adama? Wolność zgromadzeń powinna mieć jakieś moralne granice! Nie może być na nich zgorszenia. To pewnie jest nieduża grupa zboczonych wariatów, którzy przemieszczają się w różne miejsca. Nie można dopuścić do samowolki. No ale jeżeli sąd (np. w Rzeszowie uchyla zakaz marszu wydany przez gospodarza miasta wybranego na stanowisko prezydenta) to o czym to świadczy? Przecież wiadomo personalne kto taki wyrok wydał. Kastę trzeba oczyścić natychmiast. w sądach dla zboczeńców miejsca nie powinno być. Podobnie było też i w innych miejscach np. w Lublinie.