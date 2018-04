Erdogan: Netanjahu, jesteś terrorystą!!!

"Jesteś na tych ziemiach najeźdźcą (...), a jednocześnie jesteś terrorystą. Wiadomo, co zrobiłeś w Gazie i w Jerozolimie. Nie masz nikogo na tym świecie, kto by cię lubił. Turcja walczy z terroryzmem, ale was nie obchodzi terroryzm, bo sami jesteście państwem terrorystycznym"- powiedział w niedzielnym wystąpieniu Erdogan. Co na to Netanjahu?

Premier Izraela w odpowiedzi stwierdził, że izraelska armia jest "najbardziej moralną armią na świecie".

"Najwyraźniej tak obchodzą 1 kwietnia w Ankarze"-skwitował wypowiedź Erdogana.

The most moral army in the world will not be lectured by those who have indiscriminately bombed civilian populations for years. Apparently this is how #AprilFoolsDay is celebrated in Ankara.

— PM of Israel (@IsraeliPM) 1 kwietnia 2018