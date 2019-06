Episkopat: Spróbujmy zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym

„Duch Święty dla wielu chrześcijan pozostaje nadal Wielkim Nieznajomym. A przecież we wszystkim co czynimy powinniśmy prosić o radę Ducha Świętego i w ten sposób spróbować się z Nim zaprzyjaźnić” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, z okazji Uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypadającej 50 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik przypomniał, że św. Jan Paweł II do końca życia odmawiał codziennie modlitwę do Ducha Świętego, której nauczył go ojciec. Papież poświęcił również całą encyklikę Duchowi Świętemu pt. „Dominum et Vivificantem” z 1986 r.