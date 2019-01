Episkopat przedstawia nowy program duszpasterski

„Będziemy mówili przez trzy lata o Eucharystii. Ktoś się zdziwi, dlaczego tak długo. Bo Eucharystia jest centrum. To jest życia Kościoła. To jest sam Chrystus. Szczyt i źródło. Zmartwychwstały, który jest z nami w Eucharystii, który buduje Kościół, wspólnotę” – powiedział abp Skworc.

„W roku 2019-2020 chcemy mówić o Eucharystii jako o tajemnicy wyznawanej. Chcemy poznawać prawdy wiary o Eucharystii, tak jak Chrystus nam tę tajemnicę przekazał swoimi słowami, swoimi gestami, swoim życiem. W następnym roku chcemy mówić o Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej. W trzecim roku chcemy położyć akcent na Eucharystię jako tajemnicę świętowaną. Chcemy mówić o świętowaniu, o tym, że do kondycji człowieka, do jego natury należy świętowanie, i to eucharystyczne świętowanie oraz to świętowanie w przestrzeni kultury i natury” – stwierdził abp Skworc.