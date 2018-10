Episkopat podsumowuje dokument Synodu Biskupów

Dokument końcowy Synodu i odniesienia w nim do św. Jana Pawła II były tematem briefingu podsumowującego XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o młodzieży, który odbył się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 30 października. W briefingu wzięli udział ojcowie synodalni z Polski: abp Stanisław Gądecki, bp Marian Florczyk, bp Marek Solarczyk, oraz bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Episkopatu, i ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zauważył, że Synod zajmował się młodzieżą bardzo szeroko rozumianą, aż do 29 roku życia. „Ta młodzież nie ograniczała się tylko do młodzieży katolickiej, ale młodzieży z całego świata, której jest 1.800.000.000. Jest to duża i ważna kategoria tak dla Kościoła jak i dla społeczeństwa” – podkreślił abp Gądecki.

„Nowością Synodu było to, że wprowadzono zmiany metodologiczne. W samym zgromadzeniu wzięło udział 268 ojców synodalnych oraz grupy młodzieży z całego świata, co stanowiło ubogacenie tego spotkania. Panowała pogodna atmosfera, co wzmocniła permanentna obecność Ojca Świętego” – zauważył przewodniczący Episkopatu.

Jeśli chodzi o inne nowości to zamiast 3 minut, każdy otrzymał 4 minuty na wypowiedź. „Pozwala to powiedzieć to co najistotniejsze. Wprowadzono również czas na milczenie. Po pięciu wypowiedziach, następowały 3 minuty milczenia, co bardzo korzystnie wpłynęło na atmosferę zgromadzenia” – zaznaczył abp Gądecki.

Abp Gądecki zauważył również, że zgromadzenie synodalne charakteryzowała duża obecność biskupów z Afryki oraz zakonników. Wspomniał też postać sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego Positio zostało przekazane papieżowi w darze od polskiej młodzieży.

Bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży nawiązał natomiast do modlitwy, jaka trwała w Polsce za Synod. „Jest to pewna kontynuacja sztafety modlitewnej przed Synodem, kiedy prawie 9500 młodych ludzi modliło się za zgromadzenie synodalne” – powiedział bp Solarczyk.

„Dokument końcowy pozwala nam docenić bogactwo, jakie mamy we wspólnocie Kościoła. Ufamy, że jako wspólnota Kościoła będziemy umieli oddziaływać na młodych. To jest wielkie zadanie, które stoi przed nami” – zauważył bp Solarczyk.

„Tylko 5 punktów całego dokumentu na 167 uzyskało zgodę wszystkich biskupów. Jednak przyjęliśmy dokument końcowy z satysfakcją. Zależało nam na tym, aby w dokumencie znalazło się odniesienie do św. Jana Pawła II, który odczytał, zgłębił młodego człowieka. Jan Paweł II uczył młodzież jak żyć, co znaczy przynależność do Kościoła, jak być świętym. Tak więc postać św. Jana Pawła II znalazła się w dokumencie finalnym, jako twórcy Światowych Dni Młodzieży” – zauważył bp Marian Florczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców.

Bp Florczyk zauważył, że punkt 47. dokumentu końcowego mówi o sporcie. „Chodzi o to, aby Kościół współpracował ze środowiskiem sportowym, aby ubogacał sportowców wartościami chrześcijańskimi. Także o to, aby Kościół objął swoją troską młodych niepełnosprawnych” – stwierdził bp Florczyk.

„Mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o polską Młodzież. Polska młodzież jest świadkiem wiary dla swych rówieśników z innych krajów, co widać było podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie” – podsumował bp Florczyk.

„Kibicowaliśmy wam przez cały czas, przede wszystkim modlitwą. W wielu kościołach, parafiach w całej Polsce odbywały się maratony modlitwy w intencji Synodu” – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Episkopatu. Następnie bp Miziński odniósł się do św. Jana Pawła II, który mówił, że młodzież jest nadzieją Kościoła, świata, każdego z nas. „Młode pokolenie sprzed kilkunastu lat jest już dzisiaj pokoleniem dojrzałym i kształtuje życie Kościoła oraz społeczeństwa w którym żyjemy” – zauważył sekretarz generalny Episkopatu.

Na zakończenie briefingu ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, zaprezentował również trzy tomy nauczania św. Jana Pawła II odnośnie młodzieży. „Uważaliśmy, że pośród naszych wskazań co do dokumentu finalnego, musi się znaleźć odniesienie do Jana Pawła II, jako tego, który wprowadził Światowe Dni Młodzieży, Niedzielę Palmową z młodymi, oraz miał łatwy kontakt z młodymi. Zostało to uwzględnione” – powiedział przewodniczący Episkopatu.

