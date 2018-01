Episkopat odpowiada na zarzuty o. Wiśniewskiego

Dominikanin, ojciec Ludwik Wiśniewski opublikował na łamach "Tygodnika Powszechnego" tekst, w którym atakuje obecny rząd, i Kościół Katolicki w Polsce. "Dostało się" również polskim biskupom.

Do tekstu odniósł się rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. dr Paweł Rytel-Andrianik. Duchowny opublikował oświadczenie.

"Ojciec Ludwik Wiśniewski w tekście pt. „Oskarżam” (Tygodnik Powszechny 21.01.2018, s. 11-14) zarzucił polskim biskupom, że „milczą” w bieżących sprawach dotyczących życia Kościoła i społeczeństwa"- pisze rzecznik KEP. Następnie podaje fakty, czyli przykłady działań episkopatu "chociażby z czterech minionych dni".

"W niedzielę 14 stycznia w całej Polsce był obchodzony 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, podczas którego korzystano z formularza „Mszy za uchodźców i wygnańców”, na co – zgodnie z przepisami liturgicznymi – wyrazili zgodę wszyscy biskupi diecezjalni. Ponadto księża biskupi – nie tylko w tę niedzielę – w homiliach uwrażliwiają na potrzeby migrantów i uchodźców, zachęcając do udzielania im wszelkiej możliwej pomocy"- pisze ks. Rytel Andrianik. Z kolei 15 stycznia odbyła się konferencja prasowa, podczas której przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki przywołał nauczanie papieża Franciszka i Kościoła Katolickiego na temat uchodźców. Przedstawiono również dokument zatytułowany „20 Punktów działalności ws. migrantów i uchodźców”. We wtorek odbyła się debata na temat poniedziałkowej konferencji.

"W środę 17 stycznia abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wydał dokument o niebezpieczeństwie nacjonalizmu i pięknie patriotyzmu. Został on opublikowany z okazji obchodzonego 17 stycznia br. XXI Dnia Judaizmu. Tego samego dnia bp Rafał Markowski, Przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, skierował słowo będące komentarzem i uaktualnieniem hasła tegorocznego Dnia Judaizmu: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19)"- napisał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Na koniec ks. dr Paweł Rytel-Andrianik podkreślił, że- w związku z powyższym- zarzut o. Ludwika Wiśniewskiego jest "bezpodstawnym oskarżeniem i krzywdzącym nadużyciem".

ajk/episkopat.pl