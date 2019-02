Episkopat: Nie ma mowy o ukrywaniu patologii i zamiataniu spraw pod dywan.

www 26.2.19 11:43

Lewactwo zamierza wprowadzić homoseksualne doradztwo w szkołach.



Wyobraźmy sobie teraz, że Kościół w salkach katechetycznych, czyli w odpowiedniku placówki oświatowej, chciałby wprowadzić coś podobnego, czyli intytucję homo-księdza, wspomagającego dzieci w ich "homoseksualnym problemie".

Chyba wszystkie lewackie media od razu by zwariowały we wrzasku protestu, że Kościół przygotowuje pedofilską obławę na dzieci, za wczasu indoktrynując je w kierunku homoseksualizmu i że tworzy się kolejny krok wspierania pedofilii i tak dalej.



Tymczasem takie działania mają być wprowadzone, tyle że w lewackim świecie i spora część społeczeństwa jeszcze temu przyklaskuje. Biedroń z Trzaskowskim planują w szkolach instytucję homoseksualnego doradcy, czyli legalny homoseksualny agitator w szkołach jest mile widziany. Ktoś rozumie to zidiociałe lewackie myślenie?



Sprawa wygląda następująco: coś czego w Kościlele nie ma, bo jest nielegalne i ścigane przez prawo i potępiane wszystkie media jest przedmiotem społecznych obaw. Natomiast to, co w majestacie prawa próbuje się wprowadzić i zalegalizować nie budzi społecznych obaw, ale jest komentowane przez lewactwo jako nowoczesne, dobre, potrzebne i postępowe.



Jak to możliwe, że lewactwo próbuje legalnie wprowadzić to, co gdzie indziej potępia?