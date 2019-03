Episkopat na Dzień Świętości Życia. Hmm...

25. marca Kościół będzie obchodzić Dzień Świętości Życia. W wydanym z tej okazji komunikacie na stronie Episkopatu, zachęca się do duchowej adopcji dzieci poczętych. Zapewnia się też, że biskupi wspierają ,,wszelkie inicjatywy'', które służą zachowaniu świętości życia. Kłopot w tym, że wymienia się tu tylko... Marsze dla Życia. To dobrze, ale... o ustawach mających objąć ochroną choćby dzieci chore - ani słowa. Dlaczego?...

Co roku z okazji Dnia Życia w całej Polsce w różnym czasie organizowane są również Marsze dla Życia i Rodziny. To wyraz publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci. W tym roku 24 marca, w Narodowym Dniu Życia, ulicami Warszawy przejdzie pierwszy ogólnopolski Narodowy Marsz Życia.

W Dniu Świętości Życia wiele osób składa też przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Do tego, aby każda parafia włączyła się w dzieło Duchowej Adopcji, zachęcali biskupi w komunikacie po ostatnim zebraniu plenarnym. O włączenie się w tę inicjatywę apeluje również dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg oraz Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego Beata Choroszewska. „Chcemy zaprosić, aby wszyscy księża proboszczowie, rodzice, katecheci i nauczyciele przypomnieli dzieciom i młodzieży, ale także małżeństwom i rodzinom o tym, że każde życie ludzkie jest piękne i jest święte” – podkreśla ks. Przemysław Drąg.

W wydanym 14 marca po obradach komunikacie polscy biskupi zaprosili wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia starań, aby obchody Dnia Świętości Życia oraz Narodowego Dnia Życia stały się okazją do afirmacji życia. Poparli też wszystkie inicjatywy mające na celu ochronę życia ludzkiego, w tym Marsze dla Życia i Rodziny i zachęcili do modlitwy w intencji każdego życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci.