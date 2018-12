Episkopat: Módlmy się za ofiary stanu wojennego

„13 grudnia to szczególny czas refleksji nad historią i modlitwy o to, by tragiczne wydarzenia sprzed 37 laty nigdy więcej się nie powtórzyły” – mówi rzecznik Episkopatu. Podkreśla, że warto pielęgnować pamięć. Dlatego w imieniu biskupów zachęca do włączenia się w zapoczątkowaną przez IPN inicjatywę, aby na znak solidarności z ofiarami stanu wojennego 13 grudnia o godz. 19.30 zapalić w oknach symboliczną świecę.

„Akcja „Ofiarom Stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” to piękna inicjatywa, która nie pozwala nam zapomnieć o trudnej historii. Daje ona nam również okazję do uczczenia tych ludzi, którzy cierpieli w imię wolności, dzięki którym my jesteśmy wolni. To również okazja do opowiedzenia młodemu pokoleniu o tamtych wydarzeniach” – mówi ks. Rytel-Andrianik. „W imieniu Księży Biskupów zachęcam do modlitwy o to, by dramat tamtych czasów nigdy się nie powtórzył” – dodaje.