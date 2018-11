Episkopat: Modlitwa - najcenniejszy dar dla naszych zmarłych

Kwiaty i znicze, które stawiamy na grobach naszych bliskich zmarłych, są wyrazem naszej pamięci. A ta pamięć prowadzi do modlitwy, która jest najcenniejszym darem, jaki możemy im dać. Zachęcam do umieszczania zdjęć z hasztagiem #WszystkichŚwiętych i #Zaduszki, aby przypomnieć naszym znajomym, by modlili się w intencji tych, którzy odeszli – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu.

„Kwiaty i znicze, które stawiamy na grobach tych, których kochamy, są wyrazem naszej pamięci, ale nie tylko. Jest to zaproszenie do modlitwy w intencji zmarłych. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie do umieszczania na Twitterze i Facebooku w tych dniach zdjęć z pięknych cmentarzy oznaczając je #WszystkichŚwiętych i #Zaduszki, aby w ten sposób zaprosić swoich bliskich, przyjaciół, znajomych do modlitwy w intencji naszych zmarłych, bo to jest dla nich najcenniejszy dar” – podkreślił rzecznik Episkopatu.