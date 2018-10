Episkopat Belgii na Synodzie: ,,Tak'' dla żonatych księży

Na obecnym etapie synodu w wystąpieniach coraz częściej pojawia się kwestia powołań, która jest drugim aspektem tematu tego zgromadzenia. Swoistą rewolucję w rozumieniu powołania do kapłaństwa zaproponował przedstawiciel Episkopatu Belgii. Stwierdził on bowiem, że w tym wypadku głównym powołującym jest Kościół i wyraził przy tym przekonanie, że wielu młodych, którzy odkryli powołanie do małżeństwa, odpowiedziałoby pozytywnie, gdyby Kościół powołał ich do posługi kapłańskiej (prezbiteratu).

Komentując wystąpienie bp Jeana Kockerolsa, rzecznik belgijskich biskupów oświadczył, że przemawiał on w imieniu całego episkopatu. Ks. Tommy Schotes stwierdził, że wyświęcanie żonatych mężczyzn mogłoby być jedną z odpowiedzi na aktualny kryzys powołań. Przyznał jednak zarazem, że również wspólnoty prawosławne i protestanckie, w których celibat nie jest obowiązkowy, mają poważane problemy ze znalezieniem młodych ludzi do pełnienia posługi w Kościele.

Bp Jean Kockerols potraktował kwestię powołania bardzo szeroko. Stwierdził, że wszyscy ludzie, bez względu na wiarę, są powołani do życia. Dla chrześcijan powołanie to staje się wezwaniem do bycia uczniem Chrystusa. W tym punkcie dochodzimy do powołania chrzcielnego, które jest „źródłem i szczytem” wszystkich powołań. To również to powołanie otwiera serca niektórych ludzi, żonatych i celibatariuszy, na powołanie Kościoła, w imieniu Pana, do służby wspólnocie.

mod/Krzysztof Bronk - Vaticannews.va