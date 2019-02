Entuzjazm i sprzeciw wobec Chrystusa. Nowa książka ks. prof. Waldemara Chrostowskiego

Trudne było także dla pogan zaakceptowanie, że Jezus Chrystus jest ponad panteonem bóstw takich jak Zeus, Artemida czy Kybele. Apostołowie zdawali sobie sprawę z tego i wiedzieli, że muszą zareagować na ten pierwszy kryzys w Kościele. Odpowiedzią było siedem listów do siedmiu Kościołów napisanych przez św. Jana, które znajdują się w drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy. Św. Jan przebywając początkowo w Efezie, a potem na zesłaniu na Patmos podtrzymywał na duchu chrześcijan. Sytuacja wyznawców Chrystusa nadal nie była łatwa. Jawne nauczanie groziło śmiercią. Pobyt na zesłaniu uniemożliwił św. Janowi kaznodziejstwo podczas pielgrzymowania. Jedyne, co mógł zrobić, aby skutecznie dotrzeć do jak największej liczby wiernych Chrystusowi, było zwrócenie się właśnie w formie listów.

Co proponuje św. Jan wiernym Chrystusa, poddawanym wszelakim próbom, żyjącym we wspólnotach przeżywających niejednokrotnie kryzys i rozbicie? Wytrwałość i cierpliwość. Św. Jan przekonuje, że w obliczu tego wszystkiego, co proponuje nam doczesny świat, nie można tracić ducha ani wiary. To właśnie wiara w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa jest podstawą nadziei. Wiara ma wielką moc. Jeśli jest prawdziwa, pomaga przezwyciężać wszystkie przeciwności i prowadzić dobre życie.

Dlatego ta książka jest ważna. Płynie z niej ważna nauka dla wierzących dzisiaj, bo mierzymy się z tymi samymi problemami, co nasi bracia w wierze 2000 lat wcześniej.