"Emerytura+" już niedługo!

Na dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, premier Mateusz Morawiecki podzielił się z Polakami kolejna dobrą wiadomością: „Z ogromną radością mogę przekazać tę informację, że Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący „Emerytury plus”. Nasi seniorzy, nasi emeryci, nasze mamy, babcie, dziadkowie i ojcowie są powiernikami naszej tradycji, oni przekazali nam całą wiedzę, to jest też ta miłość, którą nas obdarowali”. Mówiąc o trosce o godne życie polskich rodzin, Prezes Rady ministrów dodał również: „Dzisiaj chcemy w ramach możliwości, na które państwo stać, przekazać też emerytom pewne dodatkowe środki – minimalną emeryturę plus, dla każdego w tym samym wymiarze”. A przecież to nie wszystko. Mateusz Morawiecki podkreślił bowiem że „ten rok jest pierwszym od 30 lat, kiedy mamy takie potrójne działanie na rzecz emerytów”. Elementy owego działania to: kwotowa waloryzacja emerytur, świadczenie „Emerytura plus” i obniżony PIT. A żartując sobie z opozycji, premier oświadczył: „Kiedy jedni szukają w Polsce dyktatury, my zwiększamy emerytury i będziemy na pewno zwiększać je w kolejnych latach. Ten program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat”. I oby tak dalej!