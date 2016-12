Elżbieta Witek: Niech Ujazdowski się zdecyduje...

reklama

Poseł Elżbieta Witek była gościem "Kwadransu politycznego" w TVP Info. Posłanka komentowała kryzys parlamentarny oraz m.in. wypowiedź europosła Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

"To nie pierwsza taka wypowiedź posła Ujazdowskiego. Trochę mnie to dziwi, bo powinien się zdecydować, po której stronie stoi. Jeżeli w dalszym ciągu uważa się za członka PiS, to wydaje mi się, że powinien rozumieć, co robi PiS".

Posłanka podkreśliła, że opozycja wykorzysta każdą okazję do prowokacji i gdyby nie sytuacja z posłem Szczerbą, znalazłaby się inna.

"Prawdziwy powód – jeżeli PO nazywa się opozycją totalną i robi to wspólnie z Nowoczesną, to samo słowo „totalna” oznacza, że nie ma tutaj dialogu. A jeśli nie ma dialogu, to nie ma też demokracji. Mówienie, że to ugrupowania walczące o demokrację, jest kompletnym absurdem"- tłumaczyła Elżbieta Witek, zaznaczając, że wolność słowa i wolność mediów nie są ograniczane. Chodziło jedynie o techniczne zorganizowanie pracy dziennikarzy:

"(...)myślę, że lepiej byłoby, gdyby to zrobić w rozmowie, porozumieniu, bo to miejsce, które zostało przygotowane dla dziennikarzy, bardzo profesjonalne, jest miejscem, które dziennikarzom się z pewnością spodoba"

Prowadząca podkreśliła jednak, że jest to miejsce poza głównym budynkiem Sejmu.

„Tak, to prawda. Trzeba brać pod uwagę także pewne zasady, które są niepisane, a które w Sejmie obowiązywały, jak nieograniczony dostęp do polityków, co ma swoje dobre, ale i złe strony. Dziennikarzy rzeczywiście jest bardzo dużo i kiedy wychodzi z sali sejmowej, oni łapią w sensie dosłownym posłów. Nie zawsze jest to dobre, a często jedna stacja co kilka metrów ma ustawione kamery i ten poseł jest pytany przez 4 dziennikarzy z tej samej stacji o to samo. To czasami męczące”

Ujazdowski odpowiedział Witek na Twitterze, zaznaczając, że nie stoi w konflikcie po żadnej ze stron, zaś w "Porannej rozmowie" RMF FM poinformował, że nie chce zwlekać z odejściem z PiS, jednak woli zrobić to w spokojnym momencie. Eurodeputowany twardo obstaje przy swoim, że winne kryzysu parlamentarnego jest kierownictwo PiS.

JJ/TVP, RMF FM, 300Polityka, Fronda.pl

20.12.2016, 9:46