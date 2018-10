Elżbieta Rafalska: ,,Żabki'' w niedziele będą zamknięte

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska deklaruje, że rząd ,,zamknie'' w niehandlowe niedziele ,,Żabki''.

,,Żabka jest dziś traktowana jako placówka pocztowa i z tego tytułu może prowadzić działalność w niedzielę, dlatego musimy te wątpliwości rozwiać. Planujemy wprowadzenie zapisu o placówkach z przeważającą działalnością pocztową'' - powiedziała Rafalska w ,,Polskim Radiu'', mówiąc o planowanej nowelizacji ustawy o handlu w niedziele.

Rafalska mówiła także o godzinach otwarcia. "Solidarność" apeluje, by sklepy były zamknięte już od soboty od godziny 22 do 5 rano w poniedziałek. Do tego postulatu odniosła się w "Sygnałach dnia" Elżbieta Rafalska.

- Część propozycji "Solidarności" będzie uwzględniona w nowelizacji, nad którą pracujemy. Rzeczywiście jest tak, że część pracodawców nadinterpretuje przepisy, jakie wprowadziliśmy i ta nadinterpretacja nie jest zgodna z naszymi intencjami - przyznała szefowa MRPiPS.

mod/polskie radio