Elżbieta Rafalska: 500+ bez progu dochodowego!

Bez testu dochodowego każde dziecko do 18 roku życia otrzyma świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł - powiedziała w "Sygnałach dnia" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rozszerzenie programu Rodzina 500 Plus na pierwsze dziecko to jeden z elementów ogłoszonej na sobotniej konwencji PiS tzw. "Piątki Kaczyńskiego". Składają się na nią także: wypłata tzw. trzynastej emerytury w wysokości 1100 złotych, obniżenie podatku PIT, zwolnienie z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia i przywracanie połączeń PKS.

W radiowej Jedynce Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko niezależnie od tego "czy to jest ta definicja pierwszego dziecka w rodzinie czy to jest jedyne dziecko w rodzinie". Dodatkowe pieniądze rodziny mają otrzymywać od 1 lipca 2019 roku, po wypełnieniu wniosku o przyznanie świadczenia. Termin, w którym należy to zrobić zostanie podany po zakończeniu prac nad ustawą. Minister tłumaczyła, że choć świadczenie domyślnie obejmuje każde dziecko, to pieniądze nie będą wypłacane automatycznie, a na wniosek ponieważ "jednak są wyłączenia z tego programu". - One dotyczą dzieci mieszkających poza granicą, dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat. Jakiś rygoryzm musi tu zostać zachowany - powiedziała Elżbieta Rafalska.

Rośnie wielodzietność

Minister wskazała, że podczas dyskusji nad wpływem programu 500 plus na sytuację demograficzną, przedstawiono dane, że liczba urodzonych pierwszych dzieci spada i pojawił się zarzut, że 500 plus nie jest na każde dziecko. - Poprawa sytuacji materialnej rodziny jest ważna z punktu widzenia podejmowania decyzji o większej liczbie dzieci - stwierdziła Rafalska, wskazując, że "ten impuls też może być zaadresowany do kobiet, które dopiero podejmują decyzję o rodzicielstwie". Jednocześnie minister poinformowała, że w Polsce rośnie wielodzietność - więcej rodzi się dzieci drugich i trzecich.

Elżbieta Rafalska: chciałabym, żeby ktoś wskazał wcześniejszy rząd, który na cele osób niepełnosprawnych przeznaczyłby więcej środków

- Prowadzimy prawdziwą politykę rodzinną, w której świadczenia adresowane są do wszystkich rodzin, a nie socjalną - powiedziała minister w odpowiedzi na zarzut, że taką samą kwotę otrzymają rodziny zamożne i te uboższe. - Rodziny znajdujące się w trudniejszej sytuacji mają dostęp do świadczeń rodzinnych, które są ograniczone kryterium dochodowym, albo jeszcze ze świadczeń z pomocy społecznej - dodała. Poinformowała, że rodzin korzystających z pomocy społecznej jest obecnie 20 proc. mniej niż wtedy, kiedy wprowadzano świadczenie wychowawcze.

Zmiany w ZUS

Gość Jedynki mówiła też o projekcie 13 emerytury. Doprecyzowała, że otrzymają ją emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, a również renciści socjalni. Dodała, że aby wypłaty były możliwe od 1 maja, konieczne będzie też wprowadzenie zmian w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Ustawa musi być w miarę szybko procedowana, tak, żeby była przyjęta, powiedzmy, na początku kwietnia - powiedziała.

Minister w audycji mówiła też o pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych.