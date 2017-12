Ekumeniczny dżihad. Gdy nie ma Boga, wszystko wolno

Nasza obecna próba czysto racjonalnej, świeckiej moralno­ści jest pozostałością Oświecenia (które jest Orwellowską nazwą na określenie Ociemnienia). Ogromna większość lu­dzi zgadza się z Dostojewskim: „Jeśli nie ma Boga, wszyst­ko jest dozwolone". Nikt nigdy nie dał zadowalającej odpowiedzi na proste pytanie: „Dlaczego nie?". Dlaczego nie czynić zła, które namiętnie i szczerze, i „autentycznie" chcę czynić, jeśli nie istnieje żaden nadludzki prawodaw­ca i żadne nadludzkie prawo? Tylko dlatego, że mógłbym zostać złapany, ponieważ „zbrodnia nie popłaca"? Ale zbrodnia często właśnie popłaca: grubo ponad połowa wszystkich przestępstw nigdy nie zostaje ukarana.

Ekumeniczny dżihad

Peter Kreeft

Problem: „Dzisiaj" = „Rozkład"

Wyobraź sobie następującą scenę. Jesteś św. Augustynem i właśnie usłyszałeś wiadomość: stało się to, co było nie do pomyślenia. Rzym, Wieczne Miasto, serce pierwszej na świecie i jedynej zjednoczonej cywilizacji globalnej, upadł.Stoisz na krawędzi długiego Ciemnego Wieku, który otwiera się u twoich stóp. Co robisz?Robisz jedną z najbardziej radykalnych rzeczy, jaką może uczynić człowiek:piszesz książkę - pierwszą na świecie filozofię historii,Państwo Boże,książkę,która będzie latarnią dla milionów na ciemnych, pokręconych drogach histo­rii przez resztę czasu, książkę, która domaga się odkurzenia i czytania niemal16 stuleci później, teraz, kiedy następny i daleko potężniejszy Ciemny Wiekwyłania się przed nami: nie Wiek barbarzyńców, ale Wiek Antychrysta.Kiedy św. Augustyn leżał, umierając, w północnej Afryce, mógł widziećognie swojego płonącego miasta, dalekie echo upadku Rzymu.

Kiedy pada królowa pszczół, inne pszczoły w ulu nie mogą przetrwać. Rzym był wów­czas królową pszczół; Ameryka jest królową pszczół dzisiaj. Nasze imperiumjest kulturalne, nie militarne, ale większość świata staje się coraz bardziejzamerykanizowana. To, co dzieje się tutaj, dzieje się wszędzie. A to, co dziejesię tutaj, jest bardzo wyraźne. Coraz bardziej „zamerykanizowany" zaczynaoznaczać „zcudzołożony, zsodomizowany, antykoncepcyjny, aborcyjny i euta-nazyjny". Pobożni muzułmanie nazywają nas „wielkim szatanem" i postrze­gają nas jako martwiczy guz w ciele ludzkości.To, co tutaj widzimy z coraz większą wyrazistością, jest właśnie tą du­chową wojną pomiędzy „państwem Bożym" a „państwem świata", którąśw. Augustyn zidentyfikował jako fundamentalną intrygę w historii ludzko­ści. Po raz pierwszy w historii Ameryki termin „wojny kultur" staje się terazznajomy i akceptowany.Wojna jest bardzo stara, oczywiście - tak stara, jak Eden.

To, co jest nowe,to globalna strategia Państwa świata. Coraz bardziej wychodzi z ukrycia.Linie bojowe stają się wyraźniejsze. Wojna na ziemi coraz bardziej przypo­mina wojnę w Niebie. Czas coraz bardziej odzwierciedla wieczność, tak jakbyplatońskie archetypy ulegały same wcieleniu, zamieszkując swoje ziemskieodpowiedniki, jak duchy nawiedzające domy.W czasie Armageddonu nie będzie już więcej niepewności, żadnych neutral­nych zakątków. Armageddon się zbliża. Być może jest odległy o miliony lat - alboo tuzin - ale zbliża się, jak fala z niewidzialnej strony świata. Jeśli posłuchasz, moż­na niemal usłyszeć dźwięk milionów przemieszanych oddziałów jak kosmiczneszachy rywalizujące o pozycję, skrzydła duchów otwierające się i zamykające. Nie jest to ani fantazja, ani mitologia.Duchowa wojna jest dosłowna. Jest takw pełni rzeczywista, jak jakakolwiekwojna fizyczna. Ma rzeczywiste ofiary:dusze wieczne. Ma także fizyczne ofia­ry, które już przekraczają liczbę tychna jakiejkolwiek wojnie w historii. Tylkow Ameryce krew 30 min nienarodzo­nych dzieci została wylana w spragnio­ną paszczę Molocha.

Dlaczego teraz? Dlaczego taknagle? Współczesny Rip Van Winkle,usypiając w 1955 roku i budzącsię w roku 1995, nie uwierzyłbypo prostu własnym uszom, gdybyusłyszał statystyki naszego rozkła­du. Jaki moralista, narzekający na10-procentowy wskaźnik rozwodówwówczas, przewidział 50-procentowy wskaź­nik rozwodów teraz? Kto przewidział 500-pro-centowy wzrost brutalnych przestępstw i wzrost brutalnych przestępstwwśród nastolatków o 5000 proc? Kiedy czarna społeczność była uważana zaprzekraczającą możliwość naprawy z powodu 30-procentowego wskaźnikaurodzeń w związkach nieformalnych, kto myślał o tym, że do 1995 roku białespołeczeństwo mu dorówna, podczas gdy wskaźnik osiągnie niemal 80 proc.pośród Murzynów? Kto by pomyślał nawet 10 lat temu, że państwowe szkołyrosyjskie będą pokazywać filmy o Jezusie, a szkoły amerykańskie będą ichzakazywać? Jeśli następnych 40 lat będzie kontynuacją ostatnich 40 lat,czy ktokolwiek ma choćby najmniejszą nadzieję na przetrwanie czegokol­wiek przypominającego cywilizację? Co miałby oznaczać wzrost brutalnychprzestępstw u nastolatków o dalsze 5000 proc? Albo następne potrojeniewskaźnika urodzeń w związkach nieformalnych? Czy kolejna administracja,która w stosunku do Clintona byłaby tym, czym Clinton był w stosunku doEisenhowera, sprawiłaby, że lata rządów Clintona wyglądałyby jak czasyOzzie i Harriet?

Po prostu przedłuż tę linię, idź drogą, a ujrzysz urwisko. Wielu naszych obywateli po prostu nie słyszało o statystykach rozkła­du, chociaż nimi żyją; a większość z tych, którzy znają symptomy, nie znająchoroby, która je powoduje. Zastanawiają się, jakie jest źródło ogromnegozniszczenia moralności i bezpieczeństwa, i rodzin, i małżeństw, i zaufania,i świętości życia, i seksu, i nawet wiary w obiektywną prawdę i dobre nie­ba - wszystkich tych rzeczy naraz! Zasadnicza przyczyna wszystkich tychtrujących owoców nie jest oczywista, ponieważ jest niewidzialna. Jest onaduchowa, a nie polityczna albo ekonomiczna, albo militarna, albo kryminolo-giczna. Żadna taka częściowa przyczyna nie może wytłumaczyć tak ogromnejciemności opadającej na wszystko naraz, jak nocne niebo, rozciągające sięnad całym światem jak zaćmienie słońca albo jak zaćmienie światłości SynaBożego.Państwo świata coraz bardziej się rozkłada, a co z Państwem Bożym? Co„Państwo rozciągające się na wzgórzu" czyni w sprawie tego, że wszystkieszamba poniżej się zatkały? Jest ono dręczone podziałem i odstępstwem:podziałem pomiędzy religiami Wschodu i Zachodu, podziałem na Zachodziepomiędzy Żydami, chrześcijanami i muzułmanami, podziałem wewnątrzświata chrześcijańskiego pomiędzy protestantami, katolikami i prawosław­nymi i podziałem wewnątrz protestantyzmu pomiędzy około 2000 (albo we­dług niektórych szacunków nawet 20 tys.) protestanckich denominacji. (Byćmoże niektóre z tych 20 tys. denominacji posiadają tylko jednego członka?).Strategia walki Nieprzyjaciela jest najstarszą i najbardziej oczywistą w naucewojskowej: dziel i rządź.

O tyle, o ile był on w stanie podburzać do wojendomowych i dzielić Boży lud, o tyle był w stanie go osłabić.A podburzał do wojen nie tylko pomiędzy kościołami,lecz także wewnątrz nich. Wewnątrz Kościoła rzymsko­katolickiego w Stanach Zjednoczonych kierownictwośredniego szczebla jest zdominowane przez „odstę-ców". (Zwykło się było ich nazywać „heretykami".Ludzie, którzy nazywają prawa moralne „wartościa­mi", także nazywają heretyków „odstępcami"). Ci„odstępcy" albo „kawiarniani katolicy" obecniemają pod kontrolą niemal wszystkie wydziały teo­logiczne na większych uniwersytetach katolickich,zapewniając, że większość studentów pierwsze-go roku, którzy przychodzą, mając solidną wiarę,skończy jako studenci ostatniego roku mający wiarępapkowatą albo żadną. Już pokolenie temu arcybi­skup Fulton Sheen mówił katolickim rodzicom:„Najlepszy sposób, jaki znam, by upewnić się, żewasze dzieci stracą swoją wiarę, to posłać je na kato­licką uczelnię".Czego dotyczy to odstępstwo? Czy wskrzeszasię herezje nestorian albo doketów, albo apolinarian,albo monofizytów? Nie, odstępstwo jest niemal zawszemoralne. A w teologii moralnej czy odstępcy bronią kra­dzieży albo gwałtu, albo ucisku, albo wojny nuklearnej, alboniewolnictwa? Nie. W sferze moralności odstępstwo dotyczyniemal zawsze jednej rzeczy: seksu.

Każdy z gorących tematów dzisiaj, każda z kontrowersyjnych kwestii, w związku z którą odstępcy odci­nają się od Kościoła, dotyczy tradycyjnej moralności seksualnej przeciwsta­wionej rewolucji seksualnej, której Kościół uparcie nie chce pobłogosławić.Aborcja, antykoncepcja, stosunki pozamałżeńskie, cudzołóstwo, rozwody,akty homoseksualne, kobiety-księża, nawet „inkluzywny język" - to wszystkokwestie seksualne.Nawet kontrowersje teologiczne, jak datowanie Ewangelii, są częstonapędzane przez motor seksualny. Związek jest wyraźny. Gdyby Ewangelienie były napisane przez naocznych świadków opisanych zdarzeń i nie prze­kazywały nam słów Boga wcielonego, lecz tylko słowa człowieka albo (jakto się chętnie określa) „wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej", wówczasich autorytet i ten Kościoła, który - jak mówią - założył Chrystus, zostałbypodważony. Jaki autorytet? Zgadnij. „Historyczno-krytyczna" strategia bi­blijnego modernisty jest często napędzana przez zapotrzebowanie, by jakośrozerwać ogniwa żelaznego łańcucha, który łączy nasze gonady z naszymBogiem.Istnieje głupie powiedzenie, że „droga do serca mężczyzny wiedzie przezjego żołądek". Szatan zastosował lepszą psychologię: droga do serca męż­czyzny wiedzie przez jego hormony. Jest to filozofia, której echem był znakna biurku Chucka Colsona, kiedy pracował on dla Nixona zamiast dla Boga:„Kiedy złapiesz ich za jaja, będziesz miał ich serca i umysły". Szatan rozwijał spektakularnie udaną siedmiostopniową strategię seksualną: