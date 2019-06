Ekstremalne upały: MSWiA ostrzega!

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami wydano już dla ośmiu województw. Temperatura może nawet przekroczyć 34 stopnie. Ostrzeżenia IMGW obejmują województwa: lubuskie, opolskie, a także częściowo: mazowieckie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. Obowiązują do środy 26 czerwca do godziny 20.

Podkreśla się, że to brak wyobraźni, brawura oraz lekkomyślność. MSWiA apeluje, by pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu, kąpać się jedynie w miejscach strzeżonych i dbać o bezpieczeństwo najmłodszych.