Ekstremalna Noc Fatimska - zapraszamy także Ciebie!!!

Celem tej Nocy Fatimskiej jest przybliżenie tak popularnej w naszej Ojczyźnie idei pielgrzymowania połączonej z modlitwą różańcową – jest to odpowiedź na prośbę Maryi w Fatimie. My Ojcowie Sercanie Biali w ten sposób pokazujemy, że „najwznioślejszym” przesłaniem tej inicjatywy jest to, „abyśmy pokochali modlitwę różańcową i Niepokalane Serce Maryi, z którego ona wypływa”.