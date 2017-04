Eksplozja w kościele! Co najmniej 13 oiar

Media informują, że przynajmniej 13 osób zginęło, a 40 zostało rannych w eksplozji, która miała dziś miejsce w koptyjskim kościele w Tanta w Egipcie, na południe od Kairu.

Eksplozja nastąpiła podczas obchodów Niedzieli Męki Pańskiej. Nie wiadomo w tej chwili czy był to atak terrorystyczny, jednak istnieje spore prawdopodobieństwo – od dłuższego czasu islamscy bojownicy mieli chrześcijan w Egipcie na celowniku – informuje BBC.com.

