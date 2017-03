Eksplozja samochodu przed siedzibą MSZ!

reklama

W sąsiedztwie budynku MSZ w Warszawie doszło do wybuchu samochodu, który przewoził butle z acetylenem. Dwie osoby trafił do szpitala.

Do wydarzenia doszło około godziny 14. W szpitalu znaleźli się dwaj pracownicy firmy, do której należał samochód. Rzecznik prasowy KSP Mariusz Mrozek powiedział:

„U zbiegu ulic Szucha i Litewskiej w Warszawie doszło do wybuchu samochodu przewożącego butle z acetylenem. Dwóch pracowników firmy, do której ten samochód należy, trafiło do szpitala. Osobom postronnym nic się nie stało”

Ewakuowano pracowników MSZ z biurowca Articom – jest położony w sąsiedztwie głównego gmachu MSZ. Rzecznik ministerstwa Jakub Wawrzyniak powiedział portalowi TVP.info:

„Z tego co wiem samochód stał naprzeciwko jednego z budynków naprzeciwko MSZ. Samochód zaczął się palić, a jeden z budynków MSZ musiał być ewakuowany”

Pożar opanowano. Zamknięta podczas akcji została ulica Litewska oraz zablokowany jeden pas alei Szucha.

