Ekspert: Rosja chce podburzyć Polaków przeciw Ukraińcom

janosz 31.5.19 10:23

Jedynym autentycznym obrońcą wartości jest kościół i rodzina. Z państwem różnie to bywa. Jak się dorwie do władzy Biedroń to mamy LGBT, aborcję, laicyzację państwa (gdzie większość to katolicy), legalizację związków homo, adopcję dzieci przez związki homo itd itd. Dlatego jak napisałem, jedyną realną siłą jest kościół (katolicki oczywiście) i rodzina.