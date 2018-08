Ekspert: Kreml postawił ''krzyżyk'' na Łukaszence

Rosyjski dziennik "Wersja" opublikował kolejny artykuł na temat problemów na linii oficjalny Mińsk – Moskwa. Popularna gazeta pisze o zakończonym fiaskiem spotkaniu liderów Rosji i Białorusi, do którego doszło 22 sierpnia w Soczi. Wieszczy zbliżający się kryzys, a szanse na reelekcję Łukaszenki ocenia jako iluzoryczne.

„Wersja” zwraca uwagę, że w dniu spotkania z Łukaszenką, Putin spotkał się z prezydentem Finlandii, a nawet zaprosił go na swój jacht, Łukaszenka zaś na taki zaszczyt nie mógł liczyć. Wprawdzie prezydent Białorusi dostał zaproszenie na trzeciorzędne wydarzenie sportowe, ale zlekceważył je demonstracyjnie, co ma wskazywać na problem zaistniały podczas spotkania.

„Wygląda na to, że bezdenne przepływy finansowe z Moskwy dla Baćki wyschły – i rok przed wyborami prezydenckimi”.

Gazeta pisze o karkołomnych planach Łukaszenki na zdobycie zaufania Białorusinów przed mającymi odbyć się jesienią 2019 roku wyborami prezydenckimi.

Przypomina o dymisji premiera Andrieja Kobiakowa, którego rządy nie przyniosły oczekiwanej podwyżki średniej pensji Białorusinów do poziomu 1000 rubli, co zresztą wielokrotnie obiecał Łukaszenka. O nowym premierze Siergieju Rumasie pisze, że to „człowiek Zachodu”, który tamteż poprowadzi kraj, odwracając się od Moskwy.

Ale zaraz uspokaja, przywołując marne sukcesy nowego premiera Białorusi z czasów, kiedy był wicepremierem. Na Białorusi doszło wówczas do znacznej dewaluacji. Zdaniem autora materiału, to samo czeka Białoruś teraz.

źródło: Kresy24.pl