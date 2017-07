Ekspert GW zna przepis na sukces: Jedna demonstracja to za mało! To musi przeciągnąć się do września

Dr Robert Sobiech z Collegium Civitas w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zdradził przepis na sukces opozycji. Według Sobiecha jedna demonstrancja to za mało, a skuteczna może być "tylko ciągła presja".

"Tylko ciągła presja, i to w różnych formach, może być skuteczna. Opozycja odniesie sukces, jeśli przeciągnie to do września" - instruuje na łamach "Wyborczej" socjolog. Według rozmówcy gazety, najważniejsze jest oświecenie szerokich grup społecznych. "Jeśli opozycji uda się doprowadzić do takiej sytuacji, że przeciętny Kowalski lepiej zrozumie zagrożenia wywoływane obecnymi zmianami, to będzie to widoczne w sondażach" - dowodzi Robert Sobiech.

Sam pytany miał świadomość, że wytłumaczenie zagrożeń przeciętnemu wyborcy nie będzie łatwe. Dzisiejszy protest pod Sejmem obrazu nie rozjaśnił, a raczej przekonał przekonanych. Wszak hasło "precz z Kaczorem" było niezwykle merytoryczne i "wyjaśniające zagrożenia"...

krp/wyborcza.pl, Fronda.pl