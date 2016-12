Ekspert ds. terroryzmu: Jest źle, będzie jeszcze gorzej

reklama

Norweski ekspert ds. terroryzmu, Thomas Hegghammer spodziewa się, że w najbliższych piętnastu latach problem z terroryzmem islamskim będzie rósł w Europie.

Doświadczony badacz norweskiego Instytutu Badań Obronnych, podaje liczbę 273 osób zabitych w islamskich zamachach terrorystycznych w Europie w ciągu ostatnich trzech lat i wymienia cztery istotne czynniki, z powodu których możemy spodziewać się wzrostu zagrożenia terroryzmem.

Pierwszy to młodzież muzułmańska, która gorzej radząc sobie na rynku pracy staje się potencjalnym źródłem dostarczania ekstremistów. Drugi to powracający doświadczeni dżihadyści i rekruterzy, którzy będą inspirować nowe zastępy terrorystów. Trzeci to konflikty wokół Europy, które będą dawały okazję do ćwiczenia się potencjalnych zamachowców. Ostatni to rozwój internetu, który zapewnia anonimowość i wspiera działania radykałów takie jak propaganda, zbieranie finansowania, koordynacja itp.

Na wszystkie te czynniki nakłada się potencjalna radykalizacja skrajnej prawicy wobec muzułmanów, która może zakończyć się terroryzowaniem tych społeczności, przez co narastaniem konfliktu. (j)

ZA: EUROISLAM.PL

28.12.2016, 14:15