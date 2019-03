The National Interest: Polska będzie potęgą NATO!!!

W celu powstrzymania ewentualnej rosyjskiej inwazji trzeba wzmocnić siłę militarną Polski oraz zwiększyć obecność wojsk USA na terenie tego państwa – mówi się w nowym raporcie amerykańskiego Centrum Oceny Strategicznej i Budżetowej (CSBA) poswięconym zagadnieniom wzmocnienia wschodniej flanki NATO – informuje The National Interest.

Eksperci z CSBA doszli do wniosku, że Rosja może zaatakować i zająć państwa bałtyckie, zanim NATO będzie mogło interweniować. W przypadku realizacji takiego scenariusza NATO stanęłoby przed dylematem: zgodzić się na rosyjską okupację lub wziąć na siebie ciężar uruchomienia kontrofensywy w celu wyzwolenia okupowanych terytoriów.

„Konsekwencje porażki nawet w ograniczonej wojnie z Rosją na kontynencie europejskim mogą być fatalne dla spójności Sojuszu, ponieważ osłabi to wiarygodność Waszyngtonu na tle jego niezdolności do ochrony partnerów i może doprowadzić do zmian geopolitycznych w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku”