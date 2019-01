Eksperci: Po Ukrainie Rosja może się zabrać za Polskę

matis89 16.1.19 14:32

Słabi ci eksperci bo mają zbyt wąskie i ograniczone pole widzenia co prowadzi do przekłamania. Nie za Polskę tylko za UE którą politycy lewakoateistów celowo od lat osłabiają jak tylko mogą dla Rosji i Chin. NAwet dla tego islamizują UE i są odpowiedzialni za tą falę terroryzmu i gwałtów, zamieszek... Polska została przy sojuszu z USA, UE, NIemcy FRancja... już go odrzuciły dla Rosji, Chin i komunizmu w UE który zaprowadzają wstępnie od lat.