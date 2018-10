Eksperci po przesłuchaniu Seremeta: Niemoc państwa!

"To przesłuchanie pokazało to, co wychodzi przy każdej tego typu aferze tj. niemoc państwa. Andrzej Seremet wskazał na coś, co jest moim zdaniem niezwykle istotne przy kwestii przestępstw finansowych, czyli niedofinansowanie prokuratury." - mówił Tomasz Walczak uczestniczący w radiowej debacie ekspertów na temat przesłuchania Andrzeja Seremeta przed komisją śledczą ds. VAT.