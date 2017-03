Eksperci o ataku terrorystycznym w Londynie: 'ISIS pierwszym podejrzanym, Al-Kaida- drugim'

reklama

Komentując na antenie TVP Info strzelaninę w Londynie, Wojciech Szewko, ekspert ds. stosunków międzynarodowych stwierdził, że wiele wskazuje na to, iż ostrzeżenie o planowanym zamachu dotarło do służb dość niedawno.

W ocenie Szewki, jeśli byłby to zamach, pierwszym, podstawowym podejrzanym jest Państwo Islamskie, drugim zaś: Al-Kaida.

"Sposób dokonania tego, co roboczo nazywamy zamachem wskazuje na Państwo Islamskie lub kogoś inspirowanego" – ocenił ekspert, dodając, że ISIS odgrażało się od dawna. Jak zwrócił uwagę Wojciech Szewko, wiele wskazuje na to, że ostrzeżenie o planowanym zamachu dotarło do służb dość niedawno.

"Przed chwilą dosłownie Wielka Brytania wprowadziła zakaz przewozu elektroniki na pokładach samolotu lecących z konkretnych kierunków"- podkreślił, dodając, że poziom niebezpieczeństwa w Europie jest bardzo wysoki. A ograniczanie terytoriów, na których działają dżihadżyści wcale nie oznacza osłabienia sprawności ich działań. Jak uważa ekspert, możemy spodziewać się, że tego rodzaju ataków, zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie, będzie coraz więcej.

"Przedstawiciele służb i rządu niejednokrotnie w ostatnich miesiącach wysyłały komunikaty do społeczeństwa i krajów zaprzyjaźnionych, że należy się spodziewać na terenie Wielkiej Brytanii ataków o charakterze terrorystycznym. To świadczy o tym, że do służb docierały sygnały o planowanych tego typu przedsięwzięciach"- zwrócił z kolei uwagę ekspert ds. bezpieczeństwa z Collegium Civitas, Andrzej Mroczek. Stwierdził jednak, że nie można wiązać rocznicy zamachów w Belgii z dzisiejszym zamachem w Londynie, ponieważ jest to "zupełnie inne miejsce i zupełnie inna rzeczywistość".

Jak przypomniał Mroczek, po zamachach, do których doszło pod koniec 2015 i w 2016 r. w Europie kraje, które były ich ofiarami, wprowadziły zasadę „zero tolerancji”.

"To, że nie doszło do spektakularnych aktów terroru, to tylko i wyłącznie zasługa intensywności pracy operacyjnej policji i służb kontrwywiadowczych"- stwierdził ekspert Collegium Civitas.

22.03.2017, 20:30