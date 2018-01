Ekshumowano kolejną ofiarę katastrofy smoleńskiej

Jak poinformował portal wPolityce.pl, we wtorek rano ekshumowana została kolejna ofiara katastrofy smoleńskiej. Mowa o byłej sekretarz Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej, przewodniczącą i prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej, Zofii Mamontowicz-Łojek, pochowanej na Starych Powązkach w Warszawie.

To 58. ekshumowana ofiara katastrofy smoleńskiej. Do kwietnia tego roku zaplanowano przeprowadzenie jeszcze 58 ekshumacji.

Ekshumacje rozpoczęły się w połowie listopada 2016 r. Jako pierwsza ekshumowana została Śp. pamięci para prezydencka, Lech i Maria Kaczyńscy. Do końca grudnia 2016 r. ekshumowano w sumie 11 osób, kolejny etap ruszył w marcu ub. r., kiedy to ekshumowano kolejne 22 osoby. 11 ekshumacji przeprowadzono po kolejnych dwóch miesiącach przerwy, we wrześniu i październiku.

yenn/wPolityce.pl, Fronda.pl