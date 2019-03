Ekshumacji Jedwabnem nie ma ze strachu przed reakcją USA?! Szokujące słowa dr Ewy Kurek

Bizon 31.3.19 18:25

Ale przecież to nie jest żadne zaskoczenie. Każdy zdrowo myślący wie, że polityka na kolanach wobec Ukrainy i Izraela realizowana przez rząd PiS wynika z tego, że tak nam każe USA. Boję się, że jak USA pogrozi palcem: "Roszczenia żydowskie, albo bazy", to PiS też żydom wypłaci pieniądze za uroszczenia, do których nie mają prawa. Jesteśmy w fatalnej sytuacji, którą sami sobie zgotowaliśmy. Ukraina i Izrael mogą Polskę bezkarnie obrażać, bo zawsze z tyłu głowy rząd warszawski ma straszaka, w postaci hAmerykanów.