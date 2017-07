Ekshumacje smoleńskie: Rażące nieprawidłowości m.in. w trumnie Lecha Kaczyńskiego

Prokuratura poinformowała w czwartek, że do końca czerwca tego roku Zespół Śledczy Nr I Prokuratury Krajowej przeprowadził ekshumacje grobów 33 ofiar katastrofy smoleńskiej.

Znane są już wyniki badań genetycznych 32 z 33 ciał eskhumowanych na polecenie Prokuratury Krajowej. Okazuje się m.in., że w 13 przypadkach znaleziono w trumnach części ciał innych osób, ujawniono też zamianę dwóch ciał.

„Znane są wyniki badań genetycznych dotyczących 32 z nich. W 2 przypadkach stwierdzono zamianę ciał, a w jednym ujawniono w trumnie tylko pół ciała zmarłego. W 13 przypadkach znaleziono w trumnach części ciał kilku osób”- poinformowała PK, dodając, że nieprawidłowości zostały wykryte m.in. w trumnie Śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na 3 sierpnia na przesłuchanie w charakterze świadka prokuratura wezwała przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska. Postępowanie, w którym były premier miałby złożyć zeznania, dotyczy niedopełnienia w kwietniu 2010 r. obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Na czym polega to niedopełnienie? Nie uczestniczyli oni w Rosji w sekcjach ofiar katastrofy smoleńskiej ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji. Nie nakazali również przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do kraju.

yenn/PAP, Fronda.pl