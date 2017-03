Ekshumacja ciała kolejnej ofiary katastrofy smoleńskiej

reklama

Fot. CC SA 2,5 via Wikipedia

Na warszawskich Powązkach ekshumowano ciało kolejnej ofiary katastrofy smoleńskiej.

Chodzi o ciało Andrzeja Przewoźnika. Był on sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.

Przygotowania do ekshumacji rozpoczęto po północy. Teren cmentarza został w tym czasie zabezpieczony przez policję. Ekshumacji dokonano nad ranem.

Teraz ciało zostanie przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Tam zostaną pobrane próbki, które posłużą jako materiał do przeprowadzenia badania DNA. W zakładzie zostanie przeprowadzona też tomografia. Posłuży ona do ustalenia obrażeń i przyczyn śmierci.

Śledczy sprawdzą też, czy nie doszło do profanacji ciała.

14.03.2017, 10:40